Мамин: игроки ЦСКА терпели, работали, и это принесло результат

Нападающий ЦСКА Максим Мамин поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо» (2:1).



«В первом периоде был сложный момент — пять минут играли в меньшинстве. Нескольких секунд не хватило, чтобы выстоять. Много сил там потратили. Но здорово, что это сплотило команду. Потихоньку во втором периоде начали добавлять, а в третьем — терпели, работали, и это принесло результат.



В моменте с моим голом был уже конец моей смены, не было сил дальше к воротам ехать. Решил из-под защитника бросить. Повезло, что удалось забить. Возможно, вратарь не видел момента броска, вот шайба и зашла.



«Динамо» играло хорошо весь матч, получилась классная игра. Всегда приятно проводить такие матчи. Моменты были и у нас, и у них. Здорово, что штанги сыграли за нас в конце матча», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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