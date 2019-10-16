Крикунов: проще проиграть 0:5, зная, что не было никаких проблем

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2).
«Забили один гол, хотя имели моментов не на один. Ребята играли с желанием и настроением. Похоже, потеряли мы Петерссона. По Кулёмину — 50 на 50, может быть, выйдет. А в целом доволен действиями команды, будем работать дальше, чтобы забивать больше. Не использовали те моменты, которые создали. Проиграть 1:2 — всегда неприятно. Проще 0:5 проиграть, зная, что проиграл чисто и никаких проблем там не было.
Старались играть внимательно и не допускать грубости. Петерссон получил травму при чистом силовом приёме, там нет никаких претензий. Не помню такого, чтобы было три каркаса в одной атаке. Давно уже работаю, потому и не помню.
Выбираем схему по защитникам, отталкиваясь и от состояния своих игроков, и от силы соперника. Посмотрим, кто заменит Петерссона в первом звене. У Игумнова неплохо получалось на Кубке мэра», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 октября 2019
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08