Крикунов: проще проиграть 0:5, зная, что не было никаких проблем

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2).



«Забили один гол, хотя имели моментов не на один. Ребята играли с желанием и настроением. Похоже, потеряли мы Петерссона. По Кулёмину — 50 на 50, может быть, выйдет. А в целом доволен действиями команды, будем работать дальше, чтобы забивать больше. Не использовали те моменты, которые создали. Проиграть 1:2 — всегда неприятно. Проще 0:5 проиграть, зная, что проиграл чисто и никаких проблем там не было.



Старались играть внимательно и не допускать грубости. Петерссон получил травму при чистом силовом приёме, там нет никаких претензий. Не помню такого, чтобы было три каркаса в одной атаке. Давно уже работаю, потому и не помню.



Выбираем схему по защитникам, отталкиваясь и от состояния своих игроков, и от силы соперника. Посмотрим, кто заменит Петерссона в первом звене. У Игумнова неплохо получалось на Кубке мэра», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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