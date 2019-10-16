Шипачёв: «Динамо» не может забить. Значит, тренируемся плохо

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2).



«Сегодня проиграли, но дальше надо работать. Пропустили гол на контратаке. Забивать надо голы, иначе никак не выиграть. Пропустили два – забили один. И в штангу попадали, но не получилось сегодня. Значит, плохо что-то делаем. Обычно должно залетать, когда все стараются. Не хочу сравнивать это поражение с плей-офф, другой состав уже у нас.



Гонка бомбардиров и борьба с Капризовым? Мне интересно, когда команда выигрывает. С Капризом можем после игры посмеяться, поболтать. Кирилл в полном порядке, он еще и парень хороший. Думаю, у него суперское будущее.



Судейство? И нам, и им не давали, так бывает, было только одно удаление у ЦСКА. Играли мы неплохо, создавали моменты, значит, рисунок был неплохим. Если не можем забить, значит, плохо тренируемся», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в московском дерби