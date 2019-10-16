Береснев: «Сочи» играл неплохо, тренерский штаб доволен

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сочи» Леонид Береснев поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ).



«Играли неплохо – тренерский штаб доволен. Да, есть какие-то моменты, над которыми нужно еще поработать. Но честно скажу, что таких курьезных голов, которые забивали сегодня команды, что мы, что «Металлург», я давно не видел. Счастье было на стороне соперника. Овертайм „3 на 3“ и мастерство играет большую роль. Идем дальше, будем работать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Сочи».



На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.



«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин