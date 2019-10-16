Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Береснев: «Сочи» играл неплохо, тренерский штаб доволен

Береснев: «Сочи» играл неплохо, тренерский штаб доволен
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сочи» Леонид Береснев поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ).

«Играли неплохо – тренерский штаб доволен. Да, есть какие-то моменты, над которыми нужно еще поработать. Но честно скажу, что таких курьезных голов, которые забивали сегодня команды, что мы, что «Металлург», я давно не видел. Счастье было на стороне соперника. Овертайм „3 на 3“ и мастерство играет большую роль. Идем дальше, будем работать», — приводит слова специалиста официальный сайт «Сочи».

На третьей минуте гости открыли счёт, дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий «Металлурга» Егор Коробкин. На 16-й минуте точным броском отметился форвард ХК «Сочи» Роберт Росен. В концовке первого периода гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Дорофеев. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Алексей Петров и Брэндон Козун. На 45-й минуте третий гол команды хозяев забил Юрий Александров. Встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Денис Паршин.

«Металлург» одолел «Сочи» в овертайме, решающий гол забил Паршин
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019