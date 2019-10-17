Гудачек: «Сибирь» бы не забросила обе шайбы, если бы не ошибки «Спартака»

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился впечатлениями от домашнего матча с новосибирской «Сибирью» (1:2). Поражение стало для команды третьим подряд.

«Быстрый матч. «Сибирь» здорово каталась, у нас была разная игра: то 10 минут мы хорошо двигаемся, то потом не получается ничего. В третьем периоде вообще надо было больше цепляться за шайбу и не делать ошибок в нашей зоне. По сути, мы отдали два гола, «Сибирь» бы не забросила обе шайбы, если бы не наши ошибки.

Мы мало бросали, не создали стопроцентных моментов в третьем периоде. Нам нужно было создать трафик у ворот «Сибири», чтобы вратарь шайбу не видел. Алексей Красиков сделал много сейвов сегодня, но он видел все броски», — приводит слова Гудачека ТАСС.