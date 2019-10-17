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«Вашингтон» — «Торонто»: Михеев забросил третью шайбу в сезоне

«Вашингтон» — «Торонто»: Михеев забросил третью шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Завершился первый период, гости впереди со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу гостей на 11-й минуте забросил российский нападающий Илья Михеев, ассистентами выступили Каспери Капанен и Джастин Холл. Эта шайба стала для форварда третьей в сезоне.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.

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