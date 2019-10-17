«Вашингтон» — «Торонто»: хозяева забросили три шайбы за 78 секунд
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
На 26-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Торонто» Евгений Кузнецов сравнял счёт. Через 11 секунд Никлас Бекстрём вывел «Вашингтон» вперёд, а ещё через 67 секунд Джон Карлсон увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Между голами Кузнецова и Карлсона прошло 78 секунд.
Видео гола Бекстрёма можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео гола Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Кузнецов в матче с «Торонто» забил третий гол в сезоне
- 17 октября 2019
-
03:56
-
03:39
-
03:30
-
03:00
-
02:49
-
02:43
-
01:59
-
01:37
-
00:00
- 16 октября 2019
-
23:59
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:00
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
21:58
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:19
-
21:05
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
Партнерский контент