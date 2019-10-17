«Вашингтон» — «Торонто»: хозяева забросили три шайбы за 78 секунд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

На 26-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Торонто» Евгений Кузнецов сравнял счёт. Через 11 секунд Никлас Бекстрём вывел «Вашингтон» вперёд, а ещё через 67 секунд Джон Карлсон увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Между голами Кузнецова и Карлсона прошло 78 секунд.

Видео гола Бекстрёма можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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