«Питтсбург» переиграл «Колорадо» и прервал серию соперника из пяти побед

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «Эваланш» это поражение стало первым в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме в меньшинстве забросил нападающий «Питтсбурга» Брэндон Танев. 2 (1+1) очка набрал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Голами в составе «Эвеланш» отметились Мэтт Калверт и Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы. В заявку «Колорадо» не попали Никита Задоров и Валерий Ничушкин.