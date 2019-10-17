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«Питтсбург» переиграл «Колорадо» и прервал серию соперника из пяти побед

«Питтсбург» переиграл «Колорадо» и прервал серию соперника из пяти побед
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. Для «Эваланш» это поражение стало первым в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме в меньшинстве забросил нападающий «Питтсбурга» Брэндон Танев. 2 (1+1) очка набрал капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. Голами в составе «Эвеланш» отметились Мэтт Калверт и Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы. В заявку «Колорадо» не попали Никита Задоров и Валерий Ничушкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Калверт (Ньето, Коул) – 03:16' (5x5)   1:1 Кросби (Шульц, Петтерссон) – 17:22' (4x4)   2:1 Гюнцель (Кросби, Симон) – 35:30' (5x5)   2:2 Маккиннон (Рантанен) – 42:56' (5x5)   3:2 Танев – 63:57' (3x4)
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