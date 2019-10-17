Канадский форвард Спунер может продолжить карьеру в КХЛ

Канадский форвард «Лугано» Райан Спунер может продолжить карьеру в КХЛ.

«Будущее Райана Спунера будет не с «Лугано», где он 11 раз подряд оказывался вне заявки, а в КХЛ. В любом случае клуб не будет препятствовать его уходу», — сообщил журналист Стефан Рот в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Стефана Рота.

По словам журналиста Патрика Делла Валле Спунер может перейти в минское «Динамо».

«Следующей командой Спунера будет минское «Динамо», — написал журналист в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Делла Валле.

За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей, в которых набрал 169 очков (48+121). Летом этого года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «-3».