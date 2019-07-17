Сменивший в прошлом сезоне три клуба НХЛ Спунер перебрался в Швейцарию

Известный канадский нападающий Райан Спунер заключил контракт с «Лугано», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

27-летний Спунер пополнил состав «Эдмонтон Ойлерз» 16 ноября 2018 года в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». За «нефтяников» он принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав в актив 3 (2+1) балла при показателе полезности «-6» и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 10 минут за игру.



16 февраля 2019 года Спунер был обменян во второй раз за минувший сезон, в этот раз из «Эдмонтона» в «Ванкувер». В 11 играх за команду Трэвиса Грина Райан отметился четырьмя голевыми передачами.