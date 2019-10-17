Эвандер Кейн оформил хет-трик за первый период, установив рекорд «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыгрывает «Каролину Харрикейнз». В ходе второго периода хозяева впереди со счётом 3:1.

Солирует в составе «акул» Эвандер Кейн. Канадский нападающий забросил все шайбы своей команды к данному моменту. Для оформления хет-трика Эвандеру хватило 11-минутного интервала в первом периоде. Кейн стал первым игроком в клубной истории, кто сумел трижды отличиться в стартовом отрезке матча.

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Двумя голевыми передачами отметились канадский защитник Брент Бёрнс и чешский нападающий Томаш Гертл. По разу ассистировали шведский защитник Эрик Карлссон и американский форвард Кевин Лабанк.