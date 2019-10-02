Ривз — о дисквалификации Э. Кейна: бедный Эвандер, его сбил с ног даже арбитр

Тафгай «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз с сарказмом прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна за атаку судьи. Напомним, что сам Кейн был очень недоволен вердиктом, утверждая, что сам арбитр сбил его с ног.

«Бедный Эвандер! Это так трагично. Я бы хотел, чтобы он был на льду. Он слабый, его сбил с ног даже судья. Такое случается. Может, ему нужно походить в тренажёрку, нет?», — приводит слова Ривза обозреватель KTNV Росс ДиМаттей.

Североамериканские хоккеисты давно испытывают взаимную неприязнь. В апреле 2019 года в матче серии плей-офф Ривз сошёлся в кулачном бою с Кейном. В ходе драки хоккеисты обменялись эффектными ударами, и арбитры долго немогли их разнять. В межсезонье игроки продолжили выяснять отношения, обменявшись заявлениями в адрес друг друга.