Бэбкок: Михеев здорово бежал, просто летал по площадке
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру российского нападающего Ильи Михеева после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
«Мы пытались заставить эту линию идти, верно? Михеев здорово бежал, просто летал по площадке», — приводит слова Бэбкока журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.
Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Марка Мастерса.
«Вашингтон» — «Торонто»: Михеев забросил третью шайбу в сезоне
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