Бэбкок: Михеев здорово бежал, просто летал по площадке

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру российского нападающего Ильи Михеева после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы пытались заставить эту линию идти, верно? Михеев здорово бежал, просто летал по площадке», — приводит слова Бэбкока журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Марка Мастерса.