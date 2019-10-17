Едят суп — хоккеисты «Торонто» забавно отпраздновали гол Михеева. Видео

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» забавно отпраздновали гол Ильи Михеева в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После заброшенной шайбы два игрока «Торонто» изобразили, что едят суп.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто».

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой.

В нынешнем сезоне НХЛ Михеев провёл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.