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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Благодаря этому он вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. В матче с «Вашингтоном» нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков и отметился заброшенной шайбой.

Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в четырёх матчах. Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе. Нападающий «столичной» команды Евгений Кузнецов отметился голом. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»29 из 3290,64:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Михеев (н)«Торонто»1+000501-13.00
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1-10260-21.41
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+1031140%15.37
Радулов (н)«Даллас»0+2+10100-18.49
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10200-10.37
Свечников (н)«Каролина»0+002300-16.24
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10010-25.29
Проворов (з)«Филадельфия»0+100011-23.44
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