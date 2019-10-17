Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Благодаря этому он вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. В матче с «Вашингтоном» нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков и отметился заброшенной шайбой.

Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в четырёх матчах. Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе. Нападающий «столичной» команды Евгений Кузнецов отметился голом. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 29 из 32 90,6 4:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Михеев (н) «Торонто» 1+0 0 0 5 0 1 - 13.00 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 -1 0 2 6 0 - 21.41 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 3 1 1 40% 15.37 Радулов (н) «Даллас» 0+2 +1 0 1 0 0 - 18.49 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 2 0 0 - 10.37 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 2 3 0 0 - 16.24 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 1 0 - 25.29 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 0 0 0 1 1 - 23.44