Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 16 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие девять российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Благодаря этому он вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. В матче с «Вашингтоном» нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут, нанёс пять бросков и отметился заброшенной шайбой.
Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в четырёх матчах. Самсонов выиграл все три матча в НХЛ, сыгранных в стартовом составе. Нападающий «столичной» команды Евгений Кузнецов отметился голом. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|29 из 32
|90,6
|4:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+0
|0
|0
|5
|0
|1
|-
|13.00
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|2
|6
|0
|-
|21.41
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|1
|40%
|15.37
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|18.49
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|10.37
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|0
|-
|16.24
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|25.29
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|23.44
- 17 октября 2019
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08:45
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08:01
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07:53
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07:31
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07:29
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07:20
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07:08
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07:02
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06:56
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06:48
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06:37
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06:20
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06:07
-
06:00
-
05:48
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05:05
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04:51
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04:44
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03:56
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03:39
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03:30
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03:00
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02:49
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02:43
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01:59
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- 16 октября 2019
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23:59
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