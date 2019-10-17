Прервётся ли в Казани шестиматчевая победная серия «Йокерита»?

Сегодня, 17 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Северсталь»;

— «Адмирал» — «Локомотив»;

— «Ак Барс» — «Йокерит»;

— «Нефтехимик» — СКА;

— «Динамо» Мн — «Торпедо»;

— «Витязь» — «Трактор».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где «Ак Барс» примет «Йокерит». Подопечные Лаури Марьямяки подходят к встрече с шестиматчевой серией побед. «Локомотив», занимающий предпоследнее место в Западной конференции, завершит поездку по Дальнему Востоку матчем с «Адмиралом», который располагается на шестом месте в Восточной конференции.