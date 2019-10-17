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Прервётся ли в Казани шестиматчевая победная серия «Йокерита»?

Прервётся ли в Казани шестиматчевая победная серия «Йокерита»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 17 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Северсталь»;
— «Адмирал» — «Локомотив»;
— «Ак Барс» — «Йокерит»;
— «Нефтехимик» — СКА;
— «Динамо» Мн — «Торпедо»;
— «Витязь» — «Трактор».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где «Ак Барс» примет «Йокерит». Подопечные Лаури Марьямяки подходят к встрече с шестиматчевой серией побед. «Локомотив», занимающий предпоследнее место в Западной конференции, завершит поездку по Дальнему Востоку матчем с «Адмиралом», который располагается на шестом месте в Восточной конференции.

«Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз: казанцы поберегут силы перед «зелёным дерби»
«Йокерит» одержал шесть побед подряд и постарается зацепиться в Казани.
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