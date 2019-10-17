Макдэвид уже на девять очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.
Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Благодаря этому канадец вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ — 17 (5+12) очков в семи матчах.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 27-е место в зачёте бомбардиров, отставая от Коннора уже на девять очков. Кучеров забросил три шайбы и сделал пять голевых передач, сыграв на один матч меньше Макдэвида.
В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.
- 17 октября 2019
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:38
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:20
-
08:01
-
07:53
-
07:31
-
07:29
-
07:20
-
07:08
-
07:02
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:20
-
06:07
-
06:00
-
05:48
-
05:05
-
04:51
-
04:44
-
03:56
-
03:39
-
03:30
-
03:00
-
02:49
-
02:43
-
01:59