Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макдэвид уже на девять очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Макдэвид уже на девять очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Благодаря этому канадец вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ — 17 (5+12) очков в семи матчах.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 27-е место в зачёте бомбардиров, отставая от Коннора уже на девять очков. Кучеров забросил три шайбы и сделал пять голевых передач, сыграв на один матч меньше Макдэвида.

В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.

Форварды «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль лидируют в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019