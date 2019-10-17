Макдэвид уже на девять очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Благодаря этому канадец вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ — 17 (5+12) очков в семи матчах.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 27-е место в зачёте бомбардиров, отставая от Коннора уже на девять очков. Кучеров забросил три шайбы и сделал пять голевых передач, сыграв на один матч меньше Макдэвида.

В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.