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«Амур» — «Северсталь»: судьи не заметили удар клюшкой по лицу Гераськина

«Амур» — «Северсталь»: судьи не заметили удар клюшкой по лицу Гераськина
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимает «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 1:0.

Во втором отрезке матча судьи не заметили удар клюшкой по лицу форварда гостей Игоря Гераськина. Игорь получил чувствительный удар в борьбе на пятаке и ещё долго не мог подняться со льда. Арбитры не увидели нарушения правил, а в следующей смене удалились уже сами череповчане.

В меньшинстве подопечные Андрея Разина выстояли, но уже в тот момент, когда оштрафованный Владислав Провольнев появился на льду, всё-таки пропустили. В составе хозяев отличился Михал Йордан.

Видео момента с Гераськиным можно посмотреть в "Твиттере".

Для Гераськина игровая неделя складывается неудачным образом. В предыдущем матче с «Куньлунь Ред Стар» он пропустил сокрушительный удар в голову, который судьи также не расценили как нарушение правил.

«Куньлунь» — «Северсталь»: Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову
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