Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Франсон Коди
Чудинов Максим
Широков Сергей.
«Автомобилист»:
Батыршин Рафаэль
Бодров Денис
Мозер Евгений
Плэтт Джефф
Хрипунов Степан.
«Адмирал»:
Угольников Александр.
«Ак Барс»:
Лукоянов Артём.
«Амур»:
Железков Артём
Корягин Глеб
Кузнецов Александр.
«Барыс»:
Бойд Дастин
Орехов Валерий
Сведберг Виктор.
«Витязь»:
Квартальнов Данила
Колтыгин Павел
Самонов Александр.
«Динамо» Мн:
Костицын Сергей
Осипков Александр
Пулккинен Тему
Феоктистов Никита.
«Динамо» Р:
Зиле Кристапс.
«Йокерит»:
Йенсен Никлас.
«Куньлунь Ред Стар»:
Вольский Войтек
Рич Алекс.
«Локомотив»:
Ландер Антон.
«Металлург»:
Галузин Владимир
О'Делл Эрик.
«Салават Юлаев»:
Панин Григорий.
«Северсталь»:
Яковлев Егор.
«Сибирь»:
Демидов Николай
Наумов Владислав.
СКА:
Бенгтссон Лукас
Хафизуллин Динар.
«Спартак»:
Кулик Евгений.
«Торпедо»:
Андреев Даниил
Линдбек Андерс.
«Трактор»:
Бэйлен Ник
Глинкин Антон
Мансуров Демид
Томас Кристиан.
ХК «Сочи»:
Рахимуллин Дамир
Щитов Никита.
ЦСКА:
Андронов Сергей.
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