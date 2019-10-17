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Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.

«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Франсон Коди
Чудинов Максим
Широков Сергей.

«Автомобилист»:
Батыршин Рафаэль
Бодров Денис
Мозер Евгений
Плэтт Джефф
Хрипунов Степан.

«Адмирал»:
Угольников Александр.

«Ак Барс»:
Лукоянов Артём.

«Амур»:
Железков Артём
Корягин Глеб
Кузнецов Александр.

«Барыс»:
Бойд Дастин
Орехов Валерий
Сведберг Виктор.

«Витязь»:
Квартальнов Данила
Колтыгин Павел
Самонов Александр.

«Динамо» Мн:
Костицын Сергей
Осипков Александр
Пулккинен Тему
Феоктистов Никита.

«Динамо» Р:
Зиле Кристапс.

«Йокерит»:
Йенсен Никлас.

«Куньлунь Ред Стар»:
Вольский Войтек
Рич Алекс.

«Локомотив»:
Ландер Антон.

«Металлург»:
Галузин Владимир
О'Делл Эрик.

«Салават Юлаев»:
Панин Григорий.

«Северсталь»:
Яковлев Егор.

«Сибирь»:
Демидов Николай
Наумов Владислав.

СКА:
Бенгтссон Лукас
Хафизуллин Динар.

«Спартак»:
Кулик Евгений.

«Торпедо»:
Андреев Даниил
Линдбек Андерс.

«Трактор»:
Бэйлен Ник
Глинкин Антон
Мансуров Демид
Томас Кристиан.

ХК «Сочи»:
Рахимуллин Дамир
Щитов Никита.

ЦСКА:
Андронов Сергей.

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