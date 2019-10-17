«Вегас» опубликовал заявление по дисквалификации Зыкова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» прокомментировал дисквалификацию на 20 матчей нападающего Валентина Зыкова. Форвард нарушил антидопинговые правила.



«Нас уведомили, что Валентин нарушил антидопинговые правила. Мы постоянно следим за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших спортсменов на протяжении всего сезона. Зыков сознательно использовал запрещённое вещество без согласия, не поставив в известность клуб. Мы поддерживаем и уважаем принятое решение», — гласит заявление на официальном сайте «рыцарей».

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».