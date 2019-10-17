Агент Зыкова: мой клиент не принимал допинг осознанно

Ролланд Хеджес, агент нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова, прокомментировал дисквалификацию клиента на 20 матчей за использование допинга без выплаты заработной платы за указанный период.



«Он не принимал допинга осознанно. Я полностью поддерживаю своего клиента», — приводит слова Хеджеса в «Твиттере» инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.