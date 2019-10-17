Лямкин: «Салават» способен много пропустить и быстро сравнять счёт

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:3 ОТ).



«Сегодня мы расслабились немного, могли выиграть и в основное время. У всех бывают чёрные полосы, стараемся исправлять ошибки.



Тяжеловато выходить на лёд после нескольких пропущенных матчей, теряешь игровой ритм. Но тренируюсь, стараюсь не терять форму. В первом периоде был момент, когда отдал шайбу Кириллу Петрову, конечно, хотелось забить. Это было бы первое очко для команды. Не вышло, ничего страшного.



Ожидания от «Зелёного дерби»? Присутствует такой накал, всегда силовая игра идёт, как в плей-офф. С нетерпением ждём. Хорошая команда из Уфы, они могут много пропустить и способны быстро сравнять счёт. С ними всегда интересный хоккей», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.