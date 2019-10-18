В матче с «Баффало» в составе «Лос-Анджелеса» удалялся только Илья Ковальчук

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Ральфа Крюгера. Для «королей» это поражение стало третьим кряду.

Матч сложился крайне неудачно для российского нападающего хозяев Ильи Ковальчука. Первые две шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер. Российский форвард заработал показатель полезности "-2" за две смены, проведя в общей сложности на льду 40 секунд.

Всего в этом матче Ковальчук сыграл 15 минут 56 секунд, отметившись двумя бросками и шестью штрафными минутами при полезности "-2". В составе «королей» удалялся только Ковальчук, и одно из его удалений оказалось реализовано.