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Илья Ковальчук заработал «-2» за две смены в матче с «Баффало»

Илья Ковальчук заработал «-2» за две смены в матче с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» обыгрывает «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ходе первого периода гости впереди со счётом 2:0.

В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт и Конор Шири. Обе шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Илья Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер. Российский форвард заработал показатель полезности "-2" за две смены, проведя в общей сложности на льду 40 секунд.

Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Также в стартовом периоде в активе российского нападающего удаление, которое осталось нереализованным.

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