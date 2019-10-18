Илья Ковальчук заработал «-2» за две смены в матче с «Баффало»
«Баффало Сэйбрз» обыгрывает «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ходе первого периода гости впереди со счётом 2:0.
В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт и Конор Шири. Обе шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Илья Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер. Российский форвард заработал показатель полезности "-2" за две смены, проведя в общей сложности на льду 40 секунд.
Видео первого гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео второго гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Также в стартовом периоде в активе российского нападающего удаление, которое осталось нереализованным.
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