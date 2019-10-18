Тренер «Лос-Анджелеса» — о пропущенных звеном Ковальчука голах: тупость

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:3) обрушился с критикой на третью тройку нападения в составе Ильи Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера. Это сочетание пропустило обе шайбы в равных составах. На это им хватило двух смен в первом периоде.

«Тупость. Они точно знают, что нужно было делать на льду. Да, все понимают, что никто не совершенен. Бывают ошибки. Это спорт, но вот в чём тут дело. Когда вы раз за разом делаете одни и те же ошибки, снова и снова, то очень быстро обнаружите свои задницы на трибунах», — приводит слова Маклеллана журналист Джек Харрис.

Всего в этом матче Ковальчук сыграл 15 минут 56 секунд, отметившись двумя бросками и шестью штрафными минутами при полезности "-2". В составе «королей» удалялся только Ковальчук, и одно из его удалений оказалось реализовано.