Прервёт ли «Автомобилист» серию поражений в матче с «Авангардом»?
Сегодня, 18 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Авангард»;
— ХК «Сочи» — «Сибирь».
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Центральный матч игрового дня пройдёт в Екатеринбурге, где «Автомобилист» примет «Авангард». Команда Андрея Мартемьянова подходит к встрече с трёхматчевой серией поражений. В свою очередь подопечные Боба Хартли выиграли три матча кряду.
Во втором матче игрового дня «Сочи» сыграет с «Сибирью». Южный клуб уступил в пяти последних матчах, в том числе в двух после смены Сергея Зубова на Леонида Береснева в должности главного тренера. «Сибирь» выиграла четыре из последних шести матчей.
«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз: Хартли наберёт очки в Екатеринбурге
У “Автомобилиста” всего две победы в 10 последних матчах и седьмая строчка на Востоке.
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