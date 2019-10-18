Прервёт ли «Автомобилист» серию поражений в матче с «Авангардом»?

Сегодня, 18 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Авангард»;

— ХК «Сочи» — «Сибирь».

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Центральный матч игрового дня пройдёт в Екатеринбурге, где «Автомобилист» примет «Авангард». Команда Андрея Мартемьянова подходит к встрече с трёхматчевой серией поражений. В свою очередь подопечные Боба Хартли выиграли три матча кряду.

Во втором матче игрового дня «Сочи» сыграет с «Сибирью». Южный клуб уступил в пяти последних матчах, в том числе в двух после смены Сергея Зубова на Леонида Береснева в должности главного тренера. «Сибирь» выиграла четыре из последних шести матчей.