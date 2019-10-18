Московское «Динамо» отправилось в поездку по Дальнему Востоку

Тренерский штаб московского «Динамо» определился с составом на предстоящий выезд по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток, информирует пресс-служба бело-голубых. В состав делегации вошло 29 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.

Защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Сергей Бойков, Артём Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский.

Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Вячеслав Кулёмин, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев.

Первый матч выездной серии состоится завтра, 19 октября, начало встречи — в 10:00 мск. В Пекине бело-голубые сыграют с «Куньлунь Ред Стар».