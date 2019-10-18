Форвард «Питтсбурга» Гальченюк не может восстановиться после укуса паука

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Алекс Гальченюк не может восстановиться после укуса паука, информирует TSN.

Изначально 25-летний игрок в тренировочном лагере получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил четыре матча. Теперь же американский нападающий столкнулся с проявлением аллергии после укуса паука.

«Довольно сильная аллергическая реакция на укус паука. Это отложило процессы реабилитации и восстановления. Но он сейчас на пути к выздоровлению, в клубе надеются, что он вернётся через неделю или две», — заявил инсайдер Боб Маккензи.

В двух матчах чемпионата Гальченюк, летом выменянный из «Аризоны Койотс» на Фила Кессела, сделал две голевые передачи. Он играл во втором звене с Малкиным или Джаредом Макканном и Брэндоном Таневом. В среднем за матч американский форвард проводил на льду чуть больше 16 минут.