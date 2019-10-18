СКА и «Витязь» обменялись игроками. В клуб из Санкт-Петербурга перешли вратарь Александр Самонов и нападающий Артём Швец-Роговой. В обратном направлении последовали вратарь Пётр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. Также «Витязь» получит денежную компенсацию.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграл от двойного обмена СКА и „Витязя“?».
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В этом сезоне 25-летний Бывальцев провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2». 20-летний Кочетков одержал три победы в шести матчах, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,62.
На счету 24-летнего Швеца-Рогового 6 (3+3) очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ с показателем полезности «+3». 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков.
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