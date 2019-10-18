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Фазель: Зыков должен быть рад, что его дисквалификация ограничилась 20 матчами

Фазель: Зыков должен быть рад, что его дисквалификация ограничилась 20 матчами
Хоккей / НХЛ 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова.

Россиянин пропустит 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ по причине употребления запрещённых веществ. Помимо этого форвард не будет получать зарплату на протяжении всего периода дисквалификации.

«Он признался, что принимал запрещённые вещества, так что должен быть рад, что наказание ограничивается 20 матчами. У НХЛ есть соглашение с профсоюзом по употреблению запрещённых веществ, в случае провинности следует дисквалификация, и потом игрок должен пройти определённую программу. Я считаю, что это хорошее предупреждение ему и другим игрокам, которое поможет в будущем не нарушать правила и не принимать запрещённые вещества», — приводит слова Фазеля ТАСС.

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Говорят, что он принимал это вещество на протяжении четырёх лет.
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