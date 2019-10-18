Малкин вернулся к тренировкам на льду

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает восстановление после травмы. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Дэйв Молинари, 33-летний хоккеист приступил к тренировкам на льду.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Дэйва Молинари.



Ранее сообщалось, что Евгений пропустит месяц из-за травмы нижней части тела. Помимо Малкина «Питтсбург» потерял на длительный срок нападающего Ника Бьюгстада.



Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.



В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном чемпионате и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1».