Малкин вернулся к тренировкам на льду

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжает восстановление после травмы. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Дэйв Молинари, 33-летний хоккеист приступил к тренировкам на льду.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дэйва Молинари.
Ранее сообщалось, что Евгений пропустит месяц из-за травмы нижней части тела. Помимо Малкина «Питтсбург» потерял на длительный срок нападающего Ника Бьюгстада.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В этом сезоне Малкин провёл два матча в регулярном чемпионате и отметился одним результативным броском при показателе полезности «+1».
- 18 октября 2019
-
17:41
-
17:38
-
17:22
-
17:09
-
16:48
-
16:21
-
16:11
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
13:31
-
13:19
-
13:02
-
12:32
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:20
-
11:06
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:48
-
09:26
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:20
-
08:04
-
07:47
-
07:24