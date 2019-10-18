СКА обменял нападающего Ли в «Ак Барс»

«Ак Барс» и СКА произвели обмен – в Казань переезжает нападающий Олег Ли, клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Контракт форварда действует до конца сезона-2019/20, в составе «Ак Барса» Ли будет выступать под номером 90.
Ли — воспитанник школы московского «Динамо». На профессиональном уровне выступал за «Атлант», «Титан», «Ладу», «Адмирал», «Молот-Прикамье», «Амур», «СКА-Неву» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 224 матча, в которых набрал 64 (25+39) очка.
В этом сезоне 28-летний Ли отыграл один матч в регулярном чемпионате КХЛ, проведя на площадке чуть меньше десяти минут.
Ранее СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева в «Витязь» на голкипера Александра Самонова и нападающего Артёма Швеца-Рогового.
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