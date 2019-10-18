«Добби — свободный эльф». «Даллас» анонсировал появление Худобина в основе

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин займёт место в воротах команды в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоится завтра, 19 октября, начало — в 2:00 мск.



«Добби — свободный эльф. Добби будет защищать ворота команды в предстоящем матче», — так появление российского вратаря в основе анонсировала пресс-служба «звёзд» в «Твиттере».



Домовой эльф Добби — персонаж цикла книг о волшебном мире Гарри Поттера. Именно в честь него голкипер получил своё прозвище. Этот персонаж красуется на шлеме Худобина.



В нынешнем сезоне 33-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев два поражения. Он отражает 87,7% бросков и пропускает 3,59 шайбы в среднем за матч.

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