Худобин показал свою новую маску с Добби из «Гарри Поттера»

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин представил новую маску на сезон-2019/2020, показав фото в «Инстаграме». На ней изображен Добби из «Гарри Поттера». В прошлом сезоне голкипер также изобразил гнома. Добби — одно из прозвищ Худобина.
Худобин удачно провёл сезон 2017/18 за «Бостон Брюинз»: в начале сезона вытеснил Туукку Раска из основного состава. Но летом 2018 года не сумел договориться с «Бостоном» о продлении контракта и подписал 2-летний договор на $ 5 млн с «Даллас Старз».
27 декабря 2018 года в составе «Далласа» установил рекорд клуба, сыграв на «0» и отразив 49 бросков в матче против «Нэшвилл Предаторз».
В прошедшем сезоне 33-летний голкипер провел 41 матч в регулярном чемпионате и 1 игру в плей-офф. Его коэффициент надежности составил 92,3 % и 100 % соответственно.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» sylabrush.
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