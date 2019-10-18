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Заварухин: матч с ХК «Сочи» был похож на плей-офф, куда и хочет попасть «Сибирь»

Заварухин: матч с ХК «Сочи» был похож на плей-офф, куда и хочет попасть «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат выездного матча с ХК «Сочи» (4:1). Новосибирская команда одержала пятую победу в последних семи матчах.

«Это была наша третья игра на выезде. Перед матчем попросили ребят сыграть дисциплинировано, строго в обороне и хорошо сыграть на контратаке. Что и удалось. Хорошие голы забили. Вратарь здорово сыграл, подчистил. Очень понравилась игра. Она даже была для нас схожей с матчами в плей-офф, куда мы и хотим попасть. Будем стараться. Конечно, хотим поблагодарить болельщиков, которые присутствовали на матче. В каждом городе нас поддерживают. Очень хорошо слышно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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