Заварухин: матч с ХК «Сочи» был похож на плей-офф, куда и хочет попасть «Сибирь»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат выездного матча с ХК «Сочи» (4:1). Новосибирская команда одержала пятую победу в последних семи матчах.
«Это была наша третья игра на выезде. Перед матчем попросили ребят сыграть дисциплинировано, строго в обороне и хорошо сыграть на контратаке. Что и удалось. Хорошие голы забили. Вратарь здорово сыграл, подчистил. Очень понравилась игра. Она даже была для нас схожей с матчами в плей-офф, куда мы и хотим попасть. Будем стараться. Конечно, хотим поблагодарить болельщиков, которые присутствовали на матче. В каждом городе нас поддерживают. Очень хорошо слышно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Заварухин: конечно, «Сибирь» хочет кого-нибудь приобрести. Рынок скуден
- 18 октября 2019
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