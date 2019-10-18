Береснев: индивидуальные ошибки привели к поражению в матче с «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сочи» Леонид Береснев подвёл итоги матча с «Сибирью» (1:4).



«Игра получилась интересная, но индивидуальные ошибки с нашей стороны привели к такому результату. Ребята старались, не опускали руки. Но, повторюсь, индивидуальные ошибки приводили к пропущенным голам. Хотим тоже поблагодарить болельщиков за их поддержку. Они не бросали нас в этой игре. Их было слышно. Мы питались их поддержкой.



Остаётся сейчас настраиваться на выездные игры. Конечно, неприятно проигрывать домашние матчи, но идём дальше.



Почему нашивка капитана перешла Петрову? Это внутренние командные дела. Мы ищем какие-то позитивные моменты, чтобы они повели нас вперёд. Это один из них. Это внутренняя работа.



Состав вратарей на выезд? Надо обсудить это с тренером вратарей и решить. В данной ситуации не хочу вас обманывать», — передаёт слова Береснева корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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