Расписание матчей НХЛ на 19 октября 2019 года
19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
2:00 (мск). «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Даллас Старз
Даллас
2:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2:00. «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
5:30. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
Овечкин vs Панарин. Крутая дуэль русских звёзд и ни грамма политики
Летом было сказано достаточно. Пора выяснить отношения на льду.
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