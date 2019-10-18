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Расписание матчей НХЛ на 19 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 19 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

2:00 (мск). «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Даллас Старз
Даллас

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

2:00. «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

5:30. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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