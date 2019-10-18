Расписание матчей НХЛ на 19 октября 2019 года

19 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



2:00 (мск). «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз»

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

2:00. «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш»

3:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Коламбус Блю Джекетс»

4:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз»

5:30. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.