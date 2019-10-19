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Овечкин обогнал Жана Беливо по очкам в НХЛ

Овечкин обогнал Жана Беливо по очкам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1, закончился первый период).

В концовке первой двадцатиминутке капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин помог отличиться Михалу Кемпны. Это позволило ему набрать 1220-е очко и выйти на чистое 42-е место в НХЛ по очкам. До этого 34-летний россиянин делил эту строчку с Жаном Беливо. Следующей целью Овечкина является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого на счету 1228 очков.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки с невероятными 2857 очками. Второе место занимает Яромир Ягр (1921), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1887)

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