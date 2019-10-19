Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 13 российских игроков.
Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голами, а результативные передачи на свой счёт записали капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, защитник столичной команды Дмитрий Орлов и защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел нанести ни одного броска в створ ворот, а защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал четыре минуты штрафного времени.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|29 из 32
|90,6
|2:4
|Бобровский
|«Флорида»
|36 из 41
|87,8
|4:5 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|8
|2
|0
|-
|21.20
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|67%
|13.03
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|20.01
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-1
|2
|2
|0
|0
|-
|21.30
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|-2
|0
|3
|0
|0
|0%
|13.54
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|17.16
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|0
|-
|10.38
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|18.57
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|1
|5
|1
|-
|21.31
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|4
|2
|3
|0
|-
|16.43
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|16.54
Голы Панарина и Бучневича произвели фурор в НХЛ! Разыграли, как на приставке
Но победа в принципиальном матче досталась «Вашингтону».
- 19 октября 2019
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56
-
04:46
-
03:49
-
03:37
-
03:11
-
02:50
-
02:41
-
00:00
- 18 октября 2019
-
23:45
-
23:06
-
23:00
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:41
-
21:28
-
21:16
-
21:03
-
20:42
Партнерский контент