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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 13 российских игроков.

Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голами, а результативные передачи на свой счёт записали капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, защитник столичной команды Дмитрий Орлов и защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел нанести ни одного броска в створ ворот, а защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал четыре минуты штрафного времени.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»29 из 3290,62:4
Бобровский«Флорида»36 из 4187,84:5 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+10820-21.20
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1020067%13.03
Орлов (з)«Вашингтон»0+100220-20.01
Панарин (н)«Рейнджерс»1+0-12200-21.30
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+0-203000%13.54
Радулов (н)«Даллас»0+0+10011-17.16
Гурьянов (н)«Даллас»0+002210-10.38
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10200-18.57
Задоров (з)«Колорадо»0+1+10151-21.31
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+14230-16.43
Свечников (н)«Каролина»0+0-10300-16.54
Голы Панарина и Бучневича произвели фурор в НХЛ! Разыграли, как на приставке
Но победа в принципиальном матче досталась «Вашингтону».
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