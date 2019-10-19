Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 13 российских игроков.

Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голами, а результативные передачи на свой счёт записали капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, защитник столичной команды Дмитрий Орлов и защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел нанести ни одного броска в створ ворот, а защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал четыре минуты штрафного времени.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 29 из 32 90,6 2:4 Бобровский «Флорида» 36 из 41 87,8 4:5 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 8 2 0 - 21.20 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 0 0 67% 13.03 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 0 2 2 0 - 20.01 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+0 -1 2 2 0 0 - 21.30 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 -2 0 3 0 0 0% 13.54 Радулов (н) «Даллас» 0+0 +1 0 0 1 1 - 17.16 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 2 2 1 0 - 10.38 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 +1 0 2 0 0 - 18.57 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +1 0 1 5 1 - 21.31 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 4 2 3 0 - 16.43 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -1 0 3 0 0 - 16.54