Буре: уровень Бобровского не вызывает сомнений — две «Везины» говорят о многом

Легендарный нападающий, экс-игрок «Флориды Пантерз» Павел Буре поделился мнением о российских хоккеистах «пантер». В межсезонье «Флорида» подписала семилетний контракт с голкипером Сергеем Бобровским на $ 70 млн.



«Несомненно, в клубе делают серьёзную ставку на Бобровского, иначе бы не подписывали с ним такой солидный контракт. Высокий уровень Сергея не вызывает никаких сомнений — две «Везины Трофи» говорят о многом. Думаю, Дадонов также будет играть не последнюю роль, а сама команда может если не в ближайшем сезоне, то в скором времени показать себя с лучшей стороны», — приводят слова Буре «Известия».



В первом матче нового сезона «Флорида» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоится 4 октября, начало — в 2:00 мск.

Красавицы российских хоккеистов НХЛ. Они будут вдохновлять их на рекорды Жёны и подруги наших ребят. С ними им будет проще покорять главные цели в сезоне.