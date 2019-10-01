Буре: уровень Бобровского не вызывает сомнений — две «Везины» говорят о многом
Легендарный нападающий, экс-игрок «Флориды Пантерз» Павел Буре поделился мнением о российских хоккеистах «пантер». В межсезонье «Флорида» подписала семилетний контракт с голкипером Сергеем Бобровским на $ 70 млн.
«Несомненно, в клубе делают серьёзную ставку на Бобровского, иначе бы не подписывали с ним такой солидный контракт. Высокий уровень Сергея не вызывает никаких сомнений — две «Везины Трофи» говорят о многом. Думаю, Дадонов также будет играть не последнюю роль, а сама команда может если не в ближайшем сезоне, то в скором времени показать себя с лучшей стороны», — приводят слова Буре «Известия».
В первом матче нового сезона «Флорида» встретится на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоится 4 октября, начало — в 2:00 мск.
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