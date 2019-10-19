Разин: хочется избавиться от игроков, действия которых влияют на результат
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:5). В ходе встречи череповецкий клуб выигрывал со счётом 3:1.
«Тяжёлая игра. Были матчи и хуже в моей карьере, но трудно комментировать такую встречу. Третий период почти пять минут играли в чужой зоне, но проиграли его со счётом 0:3. Печально. Команда молодая, надо через это пройти. Ошибки в случае с третьим голом, четвёртым. Но это всё исправимо. Придёт с опытом, и таких ошибок мы не можем совершать.
Жаль, что при счёте 1:3 находятся люди опытные, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от таких людей избавляться», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
«Интервью Панарина читал. Не понимаешь в политике – скажи свои мысли на кухне»
Александр Гольц вернулся на родину после девяти лет в Германии и рассказал, чем жил все эти годы.
- 19 октября 2019
-
15:18
-
14:49
-
14:26
-
14:04
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:31
-
12:25
-
11:58
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
10:47
-
10:26
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:42
-
08:13
-
08:04
-
07:55
-
07:40
-
06:35
-
06:33
-
06:09
-
05:50
-
05:29
-
05:19
-
04:56
-
04:46
Партнерский контент