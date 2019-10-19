Разин: хочется избавиться от игроков, действия которых влияют на результат

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:5). В ходе встречи череповецкий клуб выигрывал со счётом 3:1.



«Тяжёлая игра. Были матчи и хуже в моей карьере, но трудно комментировать такую встречу. Третий период почти пять минут играли в чужой зоне, но проиграли его со счётом 0:3. Печально. Команда молодая, надо через это пройти. Ошибки в случае с третьим голом, четвёртым. Но это всё исправимо. Придёт с опытом, и таких ошибок мы не можем совершать.

Жаль, что при счёте 1:3 находятся люди опытные, которые своими действиями переворачивают игру. Хотелось бы от таких людей избавляться», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.