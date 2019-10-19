Светлов: больше полутора периодов играли в три пятёрки, но ребята не сдались

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями после домашнего матча с «Северсталью» (5:3).



«Непростая игра. При счете 1:3 перешли на три пятёрки, больше полутора периодов так играли. Колоссальная нагрузка, но ребята не сдались и нашли в себе силы. Сегодня самое важное было — это наше большинство», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.



«Моряки» вышли вперёд уже на 3-й минуте после того, как Денис Вихарев отправил шайбу в ворота соперника в формате «5 на 4». Юрий Трубачёв восстановил равновесие ещё в ходе первого периода. Во втором игровом отрезке череповецкий клуб забросил две шайбы стараниями Ильи Хохлова и Адама Лишки, на что хозяева ответили голом Мартина Бакоша в большинстве. В третьем периоде Вихарев оформил дубль, а затем Александр Коннов вывел гостей вперёд. На последней минуте окончательный счёт установил Маркус Юнг.

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