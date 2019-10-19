Первый номер драфта Джек Хьюз забил дебютный гол в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз забросил шайбу в первом периоде встречи с «Ванкувер Кэнакс». Таким образом, молодой форвард забил дебютный гол в Национальной хоккейной лиге. Интересно, что в «Ванкувере» играет брат Джека — Куинн Хьюз.
На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс». Джек стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.
Игрок подписал контракт с «дьяволами» сроком на три сезона, ежегодная зарплата Хьюза составляет $ 925 тыс.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси».
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