Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Д. Юдин — о жёсткости «зелёного дерби»: Зарипов скинул краги, это многое говорит

Д. Юдин — о жёсткости «зелёного дерби»: Зарипов скинул краги, это многое говорит
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Соперник заставлял нас много играть у своих ворот, они играли дома. Нам где-то нужно было быть порасторопнее, выводить шайбу, сыграть от простого, в том числе и в зоне атаки: закрывать вратаря, нагружать пятак и играть там.

По жёсткости матч соответствовал статусу дерби? То, что Данис Зарипов скинул краги, о многом говорит.

Как теперь настроиться на „Автомобилист“? Мы играли с ними недавно, знаем их. Разберём, тренеры нас подготовят, и будем играть только на победу», — приводит слова защитника официальный сайт казанского клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сражение в Уфе! Там подрались даже Зарипов и Умарк
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» выдали матч-концерт.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019