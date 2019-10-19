Д. Юдин — о жёсткости «зелёного дерби»: Зарипов скинул краги, это многое говорит

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Соперник заставлял нас много играть у своих ворот, они играли дома. Нам где-то нужно было быть порасторопнее, выводить шайбу, сыграть от простого, в том числе и в зоне атаки: закрывать вратаря, нагружать пятак и играть там.



По жёсткости матч соответствовал статусу дерби? То, что Данис Зарипов скинул краги, о многом говорит.



Как теперь настроиться на „Автомобилист“? Мы играли с ними недавно, знаем их. Разберём, тренеры нас подготовят, и будем играть только на победу», — приводит слова защитника официальный сайт казанского клуба.

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