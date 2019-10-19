Д. Юдин — о жёсткости «зелёного дерби»: Зарипов скинул краги, это многое говорит
Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:3).
«Соперник заставлял нас много играть у своих ворот, они играли дома. Нам где-то нужно было быть порасторопнее, выводить шайбу, сыграть от простого, в том числе и в зоне атаки: закрывать вратаря, нагружать пятак и играть там.
По жёсткости матч соответствовал статусу дерби? То, что Данис Зарипов скинул краги, о многом говорит.
Как теперь настроиться на „Автомобилист“? Мы играли с ними недавно, знаем их. Разберём, тренеры нас подготовят, и будем играть только на победу», — приводит слова защитника официальный сайт казанского клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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