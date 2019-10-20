«Флорида» без Бобровского по буллитам обыграла «Нэшвилл»

«Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Флориды» Винсент Трочек. Голами в составе победителей отметились Денис Мальгин и Бретт Коннолли. Вратарь гостей Сэм Монтембо отразил 25 бросков из 27.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут 14 секунд, совершил один силовой приём и заблокировал два броска. Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями.