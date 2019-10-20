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«Флорида» без Бобровского по буллитам обыграла «Нэшвилл»

«Флорида» без Бобровского по буллитам обыграла «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Флориды» Винсент Трочек. Голами в составе победителей отметились Денис Мальгин и Бретт Коннолли. Вратарь гостей Сэм Монтембо отразил 25 бросков из 27.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут 14 секунд, совершил один силовой приём и заблокировал два броска. Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Мальгин (Трочек, Яндл) – 33:33' (5x4)   0:2 Коннолли (Севьюр, Хант) – 39:09' (5x5)   1:2 Йози (Эллис, Дюшейн) – 49:07' (5x5)   2:2 Туррис (Эллис, Ринне) – 53:30' (5x4)   2:3 Трочек – 65:00' (ПБ)
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