Бурмистров — о победе в «зелёном дерби»: с победой, правильные зелёные
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Первое «зелёное дерби» сезона состоялось 19 октября и завершилось победой уфимского клуба со счётом 3:1.
«С победой, правильные зелёные», — написал хоккеист в «Инстасториз».
Бурмистров стал игроком уфимского клуба в результате обмена с «Ак Барсом» в ходе позапрошлого сезона. В этом сезоне на счету 27-летнего нападающего одна заброшенная шайба и две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2» и 18 штрафных минутах. Единственную шайбу во вчерашнем дерби защитник казанцев Альберт Яруллин забросил через 36 секунд после того, как Бурмистров удалился.
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