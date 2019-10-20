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«Металлург» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Авангард»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Металлурга» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.

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