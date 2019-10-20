«Металлург» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Металлурга» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.