«Металлург» — «Авангард»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Металлурга» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Щербак — Грачёв — Макаров.
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- 20 октября 2019
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