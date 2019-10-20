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«Барыс» одолел «Витязь», у Бойда и Сёмина — дубли

«Барыс» одолел «Витязь», у Бойда и Сёмина — дубли
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке переиграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. Подопечные Михаила Кравеца потерпели третье поражение в пяти последних матчах, «Барыс» одержал победу после двух неудач.

Счёт открыли быстро: уже на 39-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий «Витязя» Александр Сёмин. Вскоре «Барыс» восстановил равновесие, гол в актив записал форвард Антон Сагадеев. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд, автором удачного броска стал вернувшийся после травмы нападающий Дастин Бойд. На 50-й минуте Сёмин, оформив дубль, сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу «Барысу» принёс Бойд, сделавший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Сёмин (Евсеенков, Лаюнен) – 00:38' (5x5)   1:1 Сагадеев (Маклюков, Диц) – 04:28' (5x5)   2:1 Бойд (Михайлис, Найт) – 34:53' (5x5)   2:2 Сёмин (Макеев) – 49:36' (5x5)   3:2 Бойд (Старченко, Диц) – 63:09' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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