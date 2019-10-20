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«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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«Динамо» Р — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Динамо» Р — «Нефтехимик»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 20 октября, начало — в 17:30 мск.

«Динамо» Рига:

Макаров (Салак);
Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;
Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;
Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;
Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трасташенков.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Захарчук, Падакин — Рыбаков — Шиксатдаров;
Шарифьянов — Волгин, Грошев — Фазлеев — Бикмуллин.

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