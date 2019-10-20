«Динамо» Р — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы рижского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Риге состоится сегодня, 20 октября, начало — в 17:30 мск.



«Динамо» Рига:



Макаров (Салак);

Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — Редлихс;

Мамцис — Маршалл, Мейя — Берзиньш — Эштон;

Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсбергс;

Гимаев, Маренис — Батня — Гиллис, Трасташенков.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Захарчук, Падакин — Рыбаков — Шиксатдаров;

Шарифьянов — Волгин, Грошев — Фазлеев — Бикмуллин.