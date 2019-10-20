«Металлург» впервые в сезоне выиграл два матча подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0.
Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних и впервые в сезоне победили дважды подряд. Двукратный обладатель Кубка Гагарина находится на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 20 матчей.
Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.
- 20 октября 2019
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