«Металлург» впервые в сезоне выиграл два матча подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0.



Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних и впервые в сезоне победили дважды подряд. Двукратный обладатель Кубка Гагарина находится на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 20 матчей.



Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»