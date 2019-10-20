Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» впервые в сезоне выиграл два матча подряд

«Металлург» впервые в сезоне выиграл два матча подряд
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0.

Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних и впервые в сезоне победили дважды подряд. Двукратный обладатель Кубка Гагарина находится на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 20 матчей.

Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019